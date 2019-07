Cronaca 817

San Cataldo, si presenta sotto casa della madre e la minaccia: ragazza arrestata per stalking

La giovane nonostante le fosse stato imposto il divieto di avvicinarsi ai genitori questa mattina si è recata dalla madre

Rita Cinardi

09 Luglio 2019 18:15

I carabinieri della tenenza di San Cataldo hanno tratto in arresto una giovane di 23 anni per il reato di stalking. La giovane nonostante le fosse stato imposto il divieto di avvicinarsi ai genitori questa mattina si è recata dalla madre per l'ennesima minaccia. La donna, a quel punto, ha chiamato i carabinieri che, poco dopo, sono arrivati sotto l'abitazione. La ragazza è stata tratta in arresto.





