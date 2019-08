Cronaca 2544

San Cataldo, scontro tra due auto in contrada Roccella: anziano e una coppia trasportati al Sant'Elia

Ad avere la peggio un cinquantenne di Montedoro che avrebbe riportato la frattura di una vertebra

Rita Cinardi

22 Agosto 2019 16:12

Incidente tra due auto questa mattina poco dopo le 8, a San Cataldo, in contrada Roccella, all'altezza della pizzeria "La dolce vita". Lo scontro è avvenuto frontalmente tra un'auto proveniente da Montedoro, con a bordo due coniugi cinquantenni che si stavano recando all'ospedale di Caltanissetta per far visita a una parente, e un settantenne che proveniva da Borgata Palo. Nello scontro tutti e tre sono rimasti feriti e sono stati condotti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Ad avere la peggio il conducente di Montedoro che avrebbe riportato la frattura di una vertebra. L'uomo è stato ricoverato al reparto di Neurochirurgia con una prognosi di 30 giorni. Stessa prognosi per la moglie che avrebbe riportato la frattura di 4 costole. Il settantenne invece, sottoposto anche lui ad esami diagnostici dal medico di guardia, non avrebbe riportato alcun trauma rilevante.

