San Cataldo saluta l'estate con la musica, il 12 settembre spazio all'orchestra del Centro Sicilia

L'iniziativa è stata organizzata grazie anche alla sinergia che si è creata tra club services e istituti di credito e assicurativi

05 Settembre 2020 10:57

A San Cataldo il 12 settembre ci sarà il concerto di fine estate grazie alla sinergia della banca Toniolo di San Cataldo, Reale Mutua e Lions Club Caltanissetta dei castelli. Insieme per supportare la musica e la cultura a San Cataldo attraverso l’unico evento cittadino organizzato dalla giovane orchestra Sicula.Il presidente Saporito, l’agente di Reale Mutua Vincenzo Verde e il direttivo del Lions Club Caltanissetta dei Castelli nelle persone di Maria La Barbera in qualità di presidente e il dottor Angelo Stella in qualità di segretario hanno da subito sposato il progetto dei giovani del centro Sicilia la quale intenzione è quella di valorizzare il territorio attraverso la musica in qualità di unica orchestra del centro Sicilia ed ente attivo costantemente.

Sabato 12 settembre quindi verrà realizzato un evento di ripartenza per le attività culturali del Centro Sicilia

I posti disponibili causa protocolli di sicurezza anti covid 19 saranno di soli 200. I biglietti possono essere acquistati al solo costo di €3 presso i punti vendita autorizzati quali parrucchieria Selina, cartoleria bartolozzi a San Cataldo e parrucchieria Hair Styling di Concetta blandino a Caltanissetta. Sono disponibili i biglietti on-line sul sito eventbrite.



