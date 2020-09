Cronaca 3799

San Cataldo. Rubano armi, soldi e gioielli per un valore di 20mila eruo: quattro arrestati dai carabinieri

I soggetti coinvolti nell'indagine si erano introdotti all'interno di due abitazioni tra novembre e dicembre del 2019

Rita Cinardi

25 Settembre 2020 10:48

Alle prime ore di oggi i Carabinieri della Compagnia CC di Caltanissetta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nisseno, nei confronti di cinque soggetti per i reati di furto in abitazione, porto e detenzione abusiva di armi, aggravati in concorso. Le misure cautelari sono state emesse nei confronti di Andrea Raimondi, 22 anni, Lorenzo Antonio Rizzo, 35 anni, Maria Catena Rizzo, 40 anni, Noemi Dioguardi, 19 anni. Per i primi due è stato disposto il carcere, mentre per le due donne i domiciliari.Per un quinto soggetto Antonio Giarratana, 34 anni, è stato diposto il divieto di dimora nel comune di San CataldoIl provvedimento trae origine da un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e condotta da personale della Tenenza CC di San Cataldo, che ha permesso di risalire agli autori di due furti in appartamento avvenuti tra novembre e dicembre 2019.

In particolare i soggetti coinvolti nell’indagine, tre uomini e due donne facenti parte di un unico nucleo familiare, di età comprese tra i 19 e i 40 anni, in concorso tra loro, si introducevano all’interno di due abitazioni, asportando armi, gioielli e soldi contanti per un valore di oltre 20mila euro.

Il provvedimento cautelare dispone per due soggetti la custodia in carcere, per altri due gli arresti domiciliari e per uno il divieto di dimora nel comune di San Cataldo.





