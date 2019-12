Attualita 50

San Cataldo, raccolta differenziata e fake news. I commissari: "I contenitori sono gratuiti"

I tre commissari prefettizi intervengono sulle infondate voci secondo le quali i mastelli avrebbero un costo

Redazione

17 Dicembre 2019 20:32

Come noto, girano sui social media false notizie in base alle quali i mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti avrebbero un costo, per altro elevato.In realtà, i mastelli vengono distribuiti gratuitamente e quindi la notizia è priva di ogni fondamento.

La Commissione Straordinaria procederà a denunciare chi ha diffuso la notizia falsa e tendenziosa, atta a turbare la pubblica serenità, per il reato di cui all’art. 656 del Codice Penale.



