Politica 136

San Cataldo, programmi e proposte per il territorio: Fratelli d'Italia organizza un incontro

In vista delle elezioni europee e amministrative, dirigenti e attivisti si confronteranno per intercettare i fondi europei. Interverrà l’on. Carolina Varchi

Redazione

20 Ottobre 2018 11:38

Programmi, proposte e progetti in vista delle elezioni europee e amministrative che riguarderanno Caltanissetta e alcuni Comuni della provincia.Se ne parlerà domani, domenica 21 ottobre a partire dalle 10:00 presso gli spazi della Sala comunale “Paolo Borsellino” in via Papa Giovanni XXIII a San Cataldo, in occasione dell’incontro dal titolo “Per l’Europa dei Popoli. Sovranisti verso le Europee” organizzato dal vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Valerio Ferrarae al quale parteciperà Carolina Varchi, parlamentare nazionale eletta nella Circoscrizione Sicilia 1 che comprende Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta.

“Sarà un’occasione importante per accendere i riflettori sul territorio nisseno e le sue peculiarità – afferma Varchi – con particolare attenzione rivolta alle problematiche della Sicilia interna”.

“La provincia nissena è emblematica delle criticità che affliggono le aree a maggiore rischio di marginalità – aggiunge la parlamentare di Fratelli d’Italia – e, pur avendo enormi potenzialità sotto il profilo turistico, paesaggistico, ambientale e produttivo, è contrassegnata da un alto tasso di disoccupazione, che per i giovani si traduce in una percentuale del 54,8%, da redditi pro capite tra i più bassi della Sicilia e dalla mancanza di infrastrutture e collegamenti, aggravata dai cedimenti sulla Catania – Palermo verificatisi negli ultimi due anni che hanno determinato un forte isolamento del territorio”.

“In un simile contesto – conclude – risulta di vitale importanza il confronto con i dirigenti e gli attivisti provinciali del partito per individuare i vantaggi dei quali il territorio può beneficiare sotto il profilo dei finanziamenti europei, programmando al contempo iniziative e azioni di sviluppo strettamente locali”.



Programmi, proposte e progetti in vista delle elezioni europee e amministrative che riguarderanno Caltanissetta e alcuni Comuni della provincia.Se ne parlerà domani, domenica 21 ottobre a partire dalle 10:00 presso gli spazi della Sala comunale “Paolo Borsellino” in via Papa Giovanni XXIII a San Cataldo, in occasione dell’incontro dal titolo “Per l’Europa dei Popoli. Sovranisti verso le Europee” organizzato dal vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Valerio Ferrarae al quale parteciperà Carolina Varchi, parlamentare nazionale eletta nella Circoscrizione Sicilia 1 che comprende Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta.

“Sarà un’occasione importante per accendere i riflettori sul territorio nisseno e le sue peculiarità – afferma Varchi – con particolare attenzione rivolta alle problematiche della Sicilia interna”.

“La provincia nissena è emblematica delle criticità che affliggono le aree a maggiore rischio di marginalità – aggiunge la parlamentare di Fratelli d’Italia – e, pur avendo enormi potenzialità sotto il profilo turistico, paesaggistico, ambientale e produttivo, è contrassegnata da un alto tasso di disoccupazione, che per i giovani si traduce in una percentuale del 54,8%, da redditi pro capite tra i più bassi della Sicilia e dalla mancanza di infrastrutture e collegamenti, aggravata dai cedimenti sulla Catania – Palermo verificatisi negli ultimi due anni che hanno determinato un forte isolamento del territorio”.

“In un simile contesto – conclude – risulta di vitale importanza il confronto con i dirigenti e gli attivisti provinciali del partito per individuare i vantaggi dei quali il territorio può beneficiare sotto il profilo dei finanziamenti europei, programmando al contempo iniziative e azioni di sviluppo strettamente locali”.



News Successiva San Cataldo, aumentano gli iscritti alla Lega. Pagano: “Grato al Commissario Regionale Candiani”

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews