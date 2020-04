Cronaca 3951

San Cataldo. Picchia la ex convivente, poi ci riprova davanti ai carabinieri: 29enne nisseno arrestato

L'arrestato, un nisseno residente a Caltanissetta è stato condotto al carcere Malaspina

15 Aprile 2020

Nella nottata di ieri, 14 aprile 2020, i Carabinieri della Tenenza di San Cataldo hanno tratto in arresto, in flagranza, per i reati dimaltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento un 29enne nisseno,residente a San Cataldo.

Il giovane aveva aggredito la ex convivente e alla presenza dei militari intervenuti tentava di percuoterla nuovamente, tentativo non andato a buon fine,usando altresì violenza contro i militari. I Carabinieri hanno pertanto accompagnato l'uomo presso gli uffici della Tenenza di San Cataldo, dove è stato dichiarato in stato di arresto.



L’arrestato è stato poi condotto presso la casa circondariale “MALASPINA” di Caltanissetta.







