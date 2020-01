Cronaca 1352

San Cataldo piange la scomparsa del giovane Bruno Lauria: morto in un tragico incidente a Genova

L'incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino in corso Europa, una strada ad alto scorrimento nel levante cittadino

Rita Cinardi

12 Gennaio 2020 18:18

Si trovava a Genova insieme al fratello della fidanzata per studiare. La sera entrambi andavano a lavorare in pizzeria. Stanotte però un tragico incidente ha spezzato la giovane vita di Bruno Lauria, ventitreenne sancataldese, che insieme all'amico, Giuseppe Lunetta, 20 anni, stava facendo ritorno a casa sull'auto di un cliente del locale, il 68enne genovese Guido Grassi - anche lui deceduto - che si era offerto di accompagnarli a casa. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino in corso Europa, una strada ad alto scorrimento nel levante cittadino. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, un’Alfa Romeo Giulia era diretta verso il centro quando il conducente ha perso il controllo. L’auto si è ribaltata e ha finito la sua corsa contro un semaforo all’altezza di via Tagliamento, per poi prendere fuoco. Non c'è stato scampo per i due occupanti dei sedili anteriori.

L’altro passeggero, Giuseppe Lunetta, è stato salvato da un giovane di passaggio che lo ha estratto dalle lamiere. La dinamica dell’incidente è al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale di Genova che sta ascoltando testimoni e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tra le ipotesi ci sarebbe l’alta velocità, al momento non risultano altri veicoli coinvolti.

Bruno Lauria ha un fratello gemello che si trovava a Genova con lui per studiare. Quest'ultimo è stato raggiunto a Genova dal papà non appena saputo della tragica notizia.



