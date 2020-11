Cronaca 569

San Cataldo, pensionato trova portafogli con 675 euro e lo consegna ai carabinieri

Ancora un gesto che denota un alto senso civico a San Cataldo dove a settembre si era verificato un episodio analogo

11 Novembre 2020 09:49

Nel pomeriggio di ieri, presso la Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo, si è presentato un pensionato di settantasette anni che, con alto senso civico e rispetto delle Leggi, dopo avere rinvenuto a terra in Corso Vittorio Emanuele un portafogli contenente documenti vari e la somma di 675 Euro, lo ha prontamente consegnato ai militari.Il proprietario del portafogli, un operaio trentottenne, veniva immediatamente contattato dai militari che provvedevano a restituirglielo.

Un fatto analogo si è verificato lo scorso settembre, ed anche in quell’occasione i Carabinieri della Tenenza erano riusciti a contattare il proprietario e a restituirgli il portafogli. In quel caso a restituire un portafogli con la somma di 1.850 euro era stata una disoccupata 30enne.



