San Cataldo, operazione trasparenza: dopo aver dichiarato fallimento, i conti del Comune tornano a riequilibrarsi

Il Comune, guidato da una commissione straordinaria, dovrà attenersi a norme rigide e rigorose sulle spese e sulle entrate

Redazione

10 Giugno 2020 12:11

Definitivamente approvata I'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato con cui, dopo avere effettuato la ricognizioni dei debiti e degli squilibri frnanziari che hanno portato il comune al dissesto (fallimento) - dichiarato dal Consiglio Comunale con delibera del 29 gennaio 2019, si avvia la fase del risanamento e riequilibrio dei conti. L'attività è sta complessa ed articolata per i numerosi debiti - peraltro alcuni contratti senza impegno di spesa e coperturafrnanziaria- nonché per I'assenza del bilancio 2018. I debiti del comune ammontano a 16,5 milioni di euro di cui I 1.864 milioni rientranti nel dissesto i rimanenti da recuperare con il "riequilibrio dei conti ". Inoltre, è stato rilevato un disavanzo di euro 4.849.809,47, anch'esso da recuperare, determinato nei periodi in cui la spesa ha superato le entrate e si è dovuto far fronte con I'anticipazione di tesoreria (prestito bancario). Considerato che a causa della dichiarazione del dissesto, il Comune dovrà attenersi a norrne rigide e rigorose sulle spese e sulle entrate, Ia commissione straordinarra,per non gravare eccessivamente sui cittadini , ha ritenuto di prevedere il riequilibrio finanziario con un'ipotesi di bilancio quinquennale piuttosto che triennale come awiene di norma. Allo stato si è in attesa dell'approvazione del ministero dell'interno. Chiunque voglia approfondire può consultare l'albo pretorio del comune nel sito istiiuzionale. Si trasmette, per una immediata cognizione, 1'allegata nota informativa



