San Cataldo, operazione “Pandora”. Federconsumatori: i rifiuti attraggono gli appetiti delle cosche

Federconsumatori Sicilia ha messo più volte in luce che le amministrazioni comunali non sempre fanno tutto quel che possono per migliorare il servizio

Redazione

09 Luglio 2018 22:05

"Operazioni come quella di oggi dimostrano che il settore dei rifiuti è ancora molto appetibile per le cosche mafiose e che l’attenzione delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni non può mai venire meno. Se in Sicilia, non solo in Provincia di Caltanissetta, c'è un problema rifiuti e i cittadini sono costretti a pagare salato per un servizio ben al di sotto degli standard nazionali ed europei è anche a causa di queste infiltrazioni criminali". Così commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa l’operazione Pandora di oggi nel nisseno. Federconsumatori Sicilia ha messo più volte in luce - si legge in una nota - che la gestione della raccolta e gestione dei rifiuti nell’isola è molto spesso all’anno zero e che le Amministrazioni Comunali non sempre fanno tutto quel che possono per migliorare il servizio. "Bene, anzi benissimo fanno Carabinieri, Finanza e Magistratura a continuare ad indagare su come vengono gestiti i rifiuti nel nisseno - aggiunge Luisa Lunetta, Presidente di Federconsumatori Caltanissetta - perchè la malagestione a cui i cittadini assistono tutti i giorni è certamente anche dovuta agli appetiti criminali. E’ bene che i cittadini sappiano che se i servizi di raccolta dei rifiuti sono scadenti e le tariffe sono sempre più alte è anche, ma ovviamente non solo, causa delle pesanti infiltrazioni mafiose".

