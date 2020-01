Attualita 212

San Cataldo, operatore tecnico di equitazione: altri otto abilitati per l'associazione del Cavallo 2

Hanno ricevuto l’abilitazione dopo aver frequentato un corso di tre giorni, il 10, 11 e 12 gennaio scorsi, che si è tenuto nella struttura sancataldese, dal tecnico formatore, Pietro Esposito

16 Gennaio 2020

Otto nuovi Operatore Tecnico di Equitazione di Base all’Associazione Amici del Cavallo 2 di San Cataldo. Hanno ricevuto l’abilitazione dopo aver frequentato un corso di tre giorni, il 10, 11 e 12 gennaio scorsi, che si è tenuto nella struttura sancataldese, dal tecnico formatore, Pietro Esposito.Si tratta del primo corso del 2020 per Operatore Tecnico di Equitazione di Base, tenuto in Sicilia dalla Sport e Formazione, SEF-Italia e che,

Il corso ha lo scopo di formare i cavalieri per una guida sicura in merito alla tecnica equestre e al mondo del cavallo e fornire gli strumenti teorico-pratici necessari all'esercizio della professione nelle diverse discipline, affiancando un tecnico di livello superiore in un centro ippico.

Ottenuto il brevetto l’Operatore di Equitazione di Base è abilitato a svolgere diverse mansioni, tra queste: controllare gli allievi siano in possesso dell’abilitazione a montare ed eventualmente rilasciarla (patente A), affiancare i Tecnici di grado superiore in manifestazioni amatoriali di livello elementare o accompagnare gli allievi in raduni e manifestazioni organizzate dall’Ente. Il tecnico ha inoltre le competenze per valutare l’equipaggiamento del cavallo ed assicurarsi che l’attività svolta sia commisurata alla sua preparazione fisica.

Gli abilitati di questo primo corso sono: Mattia Cammarata, Salvatore Giannone, Sabrina Randazzo, Marina Biancheri, Sharan Averna, Giorgia Sferrazza, Sara Ricca e Renata Sanfilippo.

Al corso ha partecipato informalmente Simone Sardo, un ragazzo con la sindrome di down, che frequenta regolarmente il maneggio e che si è integrato perfettamente nel contesto associativo. Egli ha ricevuto, dopo aver superato brillantemente l’esame, un simbolico attestato di aspirante operatore tecnico di base.

Prossimamente, l’Associazione Amici del Cavallo 2 e Sport e Formazione Sef-Italia attiveranno un nuovo corso per Operatore Tecnico di Equitazione di Base per diversamente abili.





