San Cataldo. Lite tra fidanzati e il fratello di uno di loro, poi aggrediscono anche i carabinieri: tre arrestati

Alla donna, dopo l'udienza di convalida, è stato imposto il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Redazione

19 Aprile 2020 09:13

La notte del 18 aprile 2020, i Carabinieri della Tenenza di San Cataldo, allertati da alcuni cittadini, sono intervenuti per sedare una violenta lite tra due fidanzati pregiudicati sancataldesi, alla quale si era aggiunto il fratello, anch’egli pregiudicato, di uno dei due litiganti.

Durante il tentativo di farli desistere, i tre – tutti con età compresa tra i 22 e i 32 anni - hanno aggredito i militari cagionando agli stessi lievi escoriazioni alle mani. I predetti sono stati quindi tratti in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Dopo l’udienza di convalida ,avvenuta nel pomeriggio di ieri, ad uno dei due fratelli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere mentre per l’altro è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di San Cataldo. Alla donna, invece, veniva imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

