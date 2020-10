Eventi 18

San Cataldo, l'attore Fabio Martorana protagonista di un lungometraggio dedicato al mondo della fantascienza

L'artista sancataldese, nel lungometraggio dal titolo "Absolute" interpreta il ruolo di un giovane biologo

01 Ottobre 2020

In uscita, il prossimo novembre, “Absolute” il nuovo lungometraggio del regista e autore romano Mirko Alivernini dedicato al mondo della fantascienza. Protagonista della “pellicola”, visibile sulle maggiori piattaforme e sul canale Amazon Prime, che racconta di speranza e di ricerca, l'attore siciliano Fabio Martorana.L'attore di San Cataldo interpreta Fabrizio, un giovane biologo che ha fatto una scoperta importante: sa come salvare la Terra dall’effetto serra. Per realizzare il suo proposito deve compiere un viaggio su un planetoide, l'affascinante e insidioso Ocram, non molto distante dal globo terrestre. Gli imprevisti, tuttavia, lo colpiranno e nulla si realizzerà come aveva pensato. Porterà a termine il suo progetto?

Una storia di azione e intrigo, con un alto livello di adrenalina e suspense.

Fabio Martorana, classe 1981, con due lauree all'attivo, una in Scienze dell'educazione e della formazione e una in Ingegneria civile ha studiato recitazione e musica. Ha recitato in teatro e in film per il cinema. Ha sfilato sulle più importanti passerelle del settore moda ed è stato testimonial di numerosi brand.

Fin da ragazzo ha coltivato la sua passione per il cinema, e dopo aver costituito la sua azienda che lavora su tutto il territorio italiano, il 39enne è tornato davanti alla telecamera prima con la serie “La Notte dei Clan” e poi con “Absolute” del regista Alivernini con il quale ha in cantiere un nuovo progetto.

Nel cast del film, prodotto dalla Mainboard Production, organizzazione a cura di Gino Usai, Micaela D’Andrea aiuto regista e Valentina Pizzonia costumista, oltre a Fabio Martorana, Michela Folchetti, Sasha Valenzi, Giulio Dicorato, Domenico Rolando Astone, Jole Risi, Andrea Sasso, Stefania Della Rocca, Luigi Converso, Paola Barzi e Valter Lucarelli.





