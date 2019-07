Salute 776

San Cataldo, la casa di cura Regina Pacis investe sui giovani: due borse di studio destinate alla formazione in chirurgia

I giovani, scelti su graduatoria nazionale, verranno ammessi alla scuola di specializzazione di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Catania

Redazione

30 Luglio 2019 15:39

Un decreto del dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca ha previsto, per la prima volta, l'attribuzione di borse di studio per l’alta formazione specialistica dei medici all’interno degli ospedali privati. La Casa di Cura "Regina Pacis" di San Cataldo (CL) che ha così voluto investire sulla formazione dei giovani medici. Quest'ultimi, scelti su graduatoria nazionale, verranno ammessi alla scuola di specializzazione di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania, con due borse di studio, entrambe destinate all’alta formazione in Chirurgia Generale.



Il progetto portato avanti da AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) ha permesso alla Sicilia di essere la terza regione in Italia per borse di studio attivate dai privati (8 su 89 del territorio nazionale).



<<La volontà è quella di operare un’inversione di tendenza rispetto all’emigrazione di cervelli>> sostiene il Dr Virzì Giuseppe, Direttore Sanitario della "Regina Pacis", e continua: <<La Casa di Cura Regina Pacis si mette a disposizione, attraverso medici ben qualificati, per formare i nostri giovani garantendo opportunità e crescita nell'interesse dello studente, ma anche dell'intera comunità>>.



Un decreto del dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca ha previsto, per la prima volta, l'attribuzione di borse di studio per l’alta formazione specialistica dei medici all’interno degli ospedali privati. La Casa di Cura "Regina Pacis" di San Cataldo (CL) che ha così voluto investire sulla formazione dei giovani medici. Quest'ultimi, scelti su graduatoria nazionale, verranno ammessi alla scuola di specializzazione di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania, con due borse di studio, entrambe destinate all’alta formazione in Chirurgia Generale.



Il progetto portato avanti da AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) ha permesso alla Sicilia di essere la terza regione in Italia per borse di studio attivate dai privati (8 su 89 del territorio nazionale).



<<La volontà è quella di operare un’inversione di tendenza rispetto all’emigrazione di cervelli>> sostiene il Dr Virzì Giuseppe, Direttore Sanitario della "Regina Pacis", e continua: <<La Casa di Cura Regina Pacis si mette a disposizione, attraverso medici ben qualificati, per formare i nostri giovani garantendo opportunità e crescita nell'interesse dello studente, ma anche dell'intera comunità>>.



News Successiva San Cataldo, patologie cardiovascolari. Virzì: "Con delle analisi sarà possibile identificare i soggetti a rischio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews