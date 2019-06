Salute 873

San Cataldo, il reparto di Gastroenterologia del "Raimondi" diventa centro Hub per l'Epatite C

"Grazie a questo nuovo passo, siamo adesso in grado di gestire le malattie del fegato a 360 gradi" afferma il gastroenterologo Marcello Maida

Redazione

27 Giugno 2019 12:06

Un nuovo centro specialistico per il trattamento dell’epatite C è stato attivato all’interno dell’ASP di Caltanissetta. L’ambulatorio di Epatologia della UOC di Gastroenterologia dell’Ospedale M. Raimondi di San Cataldo, è stato infatti recentemente accreditato come centro HUB della rete HCV Sicilia e quindi abilitato alla prescrizione dei nuovi farmaci antivirali per l’epatite C. Questi farmaci garantiscono una guarigione dell’infezione da HCV in quasi la totalità dei casi, con cicli di trattamento di 8 o 12 settimane, senza significativi rischi per il paziente e con un ottimo profilo di tollerabilità.“Grazie a questo nuovo passo, siamo adesso in grado di gestire le malattie del fegato a 360 gradi, potendo disporre all’interno del nostro reparto di tutti gli esami utili alla valutazione e la gestione delle malattie del fegato, tra cui il Fibroscan e l’endoscopia, e potendo disporre della prescrizione dei nuovi farmaci antivirali” – afferma il Dr. Marcello Maida, responsabile dell’ambulatorio di Epatologia – “Sinora sono già stati trattati moltissimi pazienti, ma molti ancora sono da trattare e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato come nuovo traguardo l’eradicazione dell’infezione da HCV entro il 2030, obiettivo per il quale contribuiremo all’interno della nostra ASP”.

Si ringrazia infine la Direzione Strategica dell’ASP per l’attenzione e la collaborazione prestata nell’attivazione di questo nuovo servizio offerto ai pazienti.

L’ambulatorio, all’interno del quale visitano il Dott. Marcello Maida e il Dr. Gaetano Morreale, fa parte delle numerose attività della U.O.C. di Gastroenterologia, di cui è responsabile il Dr. Salvatore Camilleri.







