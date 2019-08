Attualita 412

Emergenza ratti a San Cataldo, la denuncia è del M5S. L'amministrazione: presto la derattizzazione

I pentastellati hanno incontrato uno dei commissari straordinari e chiesto interventi immediati

Redazione

03 Agosto 2019 10:47

Negli ultimi giorni sono giunti al Meetup San Cataldo 5 Stelle, diverse segnalazioni circa la presenza di ratti in città.Questi rappresentano un problema igienico sanitario che non può essere sottovalutato, a maggior ragione nel pieno dell'estate.

Una delegazione del gruppo locale ha incontrato giovedì mattina uno dei Commissari Straordinari, per chiedere quali iniziative intendano prendere per risolvere questa criticità.

Il Commissario ha rassicurato gli attivisti affermando che prossimamente è prevista la derattizzazione.

Così come disposto dall'art. 50 e 54 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 il primo cittadino,in qualità di rappresentante della comunità locale potrà emanare provvedimenti urgenti, qualora si verifichino situazioni di particolare gravità inerenti l'igiene e la sanità pubblica.

In questo caso è compito del Commissario facente le veci del Sindaco, attivarsi per sopperire a questa situazione



