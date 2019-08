Cronaca 2556

San Cataldo. Giovane scavalca cancello per fuggire ad un incendio, il pit bull lo azzanna e resta infilzato

Sul posto poco dopo sono arrivati gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto tagliare la lancia che è rimasta conficcata nel braccio del giovane fino all'arrivo in pronto soccorso

Rita Cinardi

08 Agosto 2019 10:15

Tenta di sfuggire alle fiamme, scavalca il cancello ma il cane lo azzanna cade e resta infilzato. E' accaduto nella notte tra martedì e mercoledì in via Agente a San Cataldo ad un ragazzo di 26 anni. A quanto pare in casa era scoppiato un incendio dovuto ad un corto circuito. Il giovane dunque, per sfuggire alle fiamme si è subito diretto verso l'uscita della sua abitazione per chiedere aiuto e avrebbe scavalcato il cancello. A quel punto però è stato azzannato ad una gamba dal suo stesso pitbull. Trascinato verso il basso il giovane è rimasto infilzato ad un braccio da una lancia del cancello. Le grida hanno attirato i vicini che hanno subito contattato i soccorsi. Sul posto poco dopo sono arrivati gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto tagliare la lancia che è rimasta conficcata nel braccio del giovane fino all'arrivo in pronto soccorso. Qui è stato disposto il trasferimento in sala operatoria dove il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento che ha tenuto impegnati ortopedici e chirurghi vascolari. Il ventiseienne non sarebbe in pericolo di vita.



