Cronaca 467

San Cataldo, giovane infilzato da una lancia del cancello: condizioni migliorano ma resta in prognosi riservata

Il giovane stava sfuggendo ad un incendio divampato nella sua abitazione. Scavalcando il cancello del quale non trovava le chiavi è rimasto infilzato

Rita Cinardi

08 Agosto 2019 18:18

Migliorano le condizioni, anche se la prognosi resta riservata, del giovane A.S.A., 26enne di San Cataldo rimasto infilzato dal cancello di casa mentre tentava di mettere in salvo sé stesso e il cane per fuggire da un incendio che si era sviluppato all’interno della sua abitazione di via Orologio. In un primo tempo si era detto che il giovane era stato azzannato dal proprio animale, voce smentita dai presenti e da chi è intervenuto sul posto. In realtà il 26enne stava tentando di mettere in salvo il cane quando scivolando è rimasto con il braccio infilzato da una lancia del cancello. L’episodio si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì. All’interno dell’abitazione del ragazzo si è si era sviluppato un incendio a causa di un corto circuito. Il ventiseienne ha subito provato a fuggire per chiamare i soccorsi ma non prima di mettere in salvo anche il suo pitbull. Scavalcando il cancello del quale non trovava le chiavi è rimasto infilzato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto tagliare la lancia, che è rimasta conficcata nel braccio del ragazzo fino all’arrivo in ospedale. Qui è stato sottoposto ad un delicato intervento di chirurgia vascolare. La lancia infatti entrata dal gomito è penetrata fino all'altezza del polso, senza uscire dall'altra parte e lambendo un'importante arteria che, se tranciata, avrebbe potuto provocare la morte per dissanguamento. Adesso il ventiseienne rimane ricoverato al reparto di Chirurgia Vascolare e le sue condizioni starebbero migliorando.

Migliorano le condizioni, anche se la prognosi resta riservata, del giovane A.S.A., 26enne di San Cataldo rimasto infilzato dal cancello di casa mentre tentava di mettere in salvo sé stesso e il cane per fuggire da un incendio che si era sviluppato all’interno della sua abitazione di via Orologio. In un primo tempo si era detto che il giovane era stato azzannato dal proprio animale, voce smentita dai presenti e da chi è intervenuto sul posto. In realtà il 26enne stava tentando di mettere in salvo il cane quando scivolando è rimasto con il braccio infilzato da una lancia del cancello. L’episodio si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì. All’interno dell’abitazione del ragazzo si è si era sviluppato un incendio a causa di un corto circuito. Il ventiseienne ha subito provato a fuggire per chiamare i soccorsi ma non prima di mettere in salvo anche il suo pitbull. Scavalcando il cancello del quale non trovava le chiavi è rimasto infilzato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto tagliare la lancia, che è rimasta conficcata nel braccio del ragazzo fino all’arrivo in ospedale. Qui è stato sottoposto ad un delicato intervento di chirurgia vascolare. La lancia infatti entrata dal gomito è penetrata fino all'altezza del polso, senza uscire dall'altra parte e lambendo un'importante arteria che, se tranciata, avrebbe potuto provocare la morte per dissanguamento. Adesso il ventiseienne rimane ricoverato al reparto di Chirurgia Vascolare e le sue condizioni starebbero migliorando.

Marina di Butera, quarantunenne di Riesi si tuffa per salvare la moglie e muore annegato

News Successiva Caltanissetta, ricercato nigeriano sfuggito ai poliziotti. Nella sua abitazione droga e 34 cellulari

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews