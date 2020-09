Attualita 583

San Cataldo, il martedì raccolta della plastica e dell'indifferenziato: l'Ugl chiede di cambiare il calendario

Raccogliere nella stessa giornata due categorie di rifiuti provoca disagi agli utenti e comporta mezza giornata di straordinario per gli operai

Redazione

27 Settembre 2020 09:42

"La decisione del Dec del comune di san Cataldo di calendarizzare ogni martedì la raccolta della plastica e dell'indifferenziato è da cambiare assolutamente . Il Direttore di esecuzione del contratto ci ripensi e riveda la calendarizzazione rifacendosi a dei modelli attualmente in vigore in altre realtà. Lo scrivono, il segretario provinciale Ugl sezione igiene ambientale Orazio Caiola e il responsabile del cantiere aziendale Vincenzo Cassetti in una nota inviata alla stampa contestano la scelta della dec del comune di San Cataldo di disporre che gli operai della raccolta rifiuti, ritirino nella stessa giornata due categorie di rifiuti facendo fare mezza giornata di straordinario. "Questa decisione causa molti disagi sia per gli operatori che impiegano più tempo per la raccolta, sia per gli utenti che si vedono l'immondizia davanti alla propria casa dalla mattina e fino al tardo pomeriggio. Il dec riveda la sua decisione e ascolti la nostra proposta: togliere il doppio turno di raccolta di indifferenziata. Questa scelta consentirebbe di spalmare il lavoro degli operatori, quindi alleggerirne il carico di ore che altrimenti sarebbe concentrato su un'unica giornata".

Ecco la proposta di calendario per la raccolta:

Lunedì: umido e pannolini;

Martedì: plastica metallo;

Mercoledì: umido e pannolini;

Giovedì: carta e vetro ;

Venerdì: umido;

Sabato: indifferenziata.



"La decisione del Dec del comune di san Cataldo di calendarizzare ogni martedì la raccolta della plastica e dell'indifferenziato è da cambiare assolutamente . Il Direttore di esecuzione del contratto ci ripensi e riveda la calendarizzazione rifacendosi a dei modelli attualmente in vigore in altre realtà. Lo scrivono, il segretario provinciale Ugl sezione igiene ambientale Orazio Caiola e il responsabile del cantiere aziendale Vincenzo Cassetti in una nota inviata alla stampa contestano la scelta della dec del comune di San Cataldo di disporre che gli operai della raccolta rifiuti, ritirino nella stessa giornata due categorie di rifiuti facendo fare mezza giornata di straordinario. "Questa decisione causa molti disagi sia per gli operatori che impiegano più tempo per la raccolta, sia per gli utenti che si vedono l'immondizia davanti alla propria casa dalla mattina e fino al tardo pomeriggio. Il dec riveda la sua decisione e ascolti la nostra proposta: togliere il doppio turno di raccolta di indifferenziata. Questa scelta consentirebbe di spalmare il lavoro degli operatori, quindi alleggerirne il carico di ore che altrimenti sarebbe concentrato su un'unica giornata".

Ecco la proposta di calendario per la raccolta:

Lunedì: umido e pannolini;

Martedì: plastica metallo;

Mercoledì: umido e pannolini;

Giovedì: carta e vetro ;

Venerdì: umido;

Sabato: indifferenziata.



News Successiva San Cataldo, tigli deturpati con tagli abusivi: presentato esposto per accertare le responsabilità

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare