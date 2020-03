Cronaca 3136

San Cataldo, evade dai domiciliari per andare a spasso: denunciato dai carabinieri

Di certo la sua presenza, in un momento in cui tutti sono in casa, non è passata inosservata

Rita Cinardi

29 Marzo 2020 13:01

In tempo di divieti per arginare il contagio da coronavirus c'è anche chi evade dai domiciliari per andare a passeggio per la città. E' successo a San Cataldo dove i carabinieri hanno sorpreso e denunciato un uomo di 45 anni durante i controlli. ll sancataldese dunque si è beccato la denuncia per evasione ed è tornato nuovamente dritto ai domiciliari. Ieri in tutta la provincia sono state denunciate 10 persone per inosservanza dei divieti volti a contenere il contagio.

Coronavirus, morta l'infermiera di Modica rientrata da Pavia: era indagata per epidemia colposa

