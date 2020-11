Cronaca 807

San Cataldo, due ragazzini escono in bicicletta e si perdono nel bosco: trovati dai vigili del fuoco grazie al telefono

A segnalare l'accaduto sono stati gli stessi ragazzi che hanno contattato i vigili del fuoco ai quali hanno riferito che si trovavano vicino a un fiume

Rita Cinardi

14 Novembre 2020 18:15

Sono usciti in bicletta e si sono inoltrati nel bosco. Dopo aver fatto qualche chilometro però hanno perso il senso dell'orientamento e presi dal panico non sono più riusciti a ritrovare la strada per tornare indietro. Due ragazzini di 14 anni di San Cataldo si sono persi questo pomeriggio tra contrada Gabbara e Mustigarufi ma, grazie ai vigili del fuoco, sono stati ritrovati e tratti in salvo. A segnalare l'accaduto sono stati gli stessi ragazzi che hanno contattato i vigili del fuoco. "L'unica indicazione che hanno saputo dare - spiga il capo sezione dei vigili del fuoco di Caltanissetta, Vittorio Imbrogno - era che si trovavano nelle vicinanze di un fiume. I ragazzi avevano due telefoni ma quello con internet aveva la batteria scarica e l'altro, quello in funzione, non aveva connessione internet. Attraverso una procedura operativa del corpo nazionale dei vigili del fuoco siamo riusciti comunque a geolocalizzarli e dopo un'ora dalla richiesta di intervento li abbiamo ritrovati. I ragazzi, infreddoliti e impauriti, alla nostra vista si sono messi a piangere e hanno riabbracciato i genitori che erano insieme a noi. A coordinare le operazioni sul posto il capo squadra Filippo Cassisi". (Foto Seguo News)



