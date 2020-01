Cronaca 1825

San Cataldo, due giovani sorpresi con la marijuana dai carabinieri

Il primo è stato denunciato dopo che è stato trovato in possesso di 6 grammi di marijuana all'interno di un bar

02 Gennaio 2020 19:39

Nel pomeriggio del 31 dicembre scorso, i Carabinieri della Tenenza di San Cataldo hanno proceduto alla denunia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di un giovane Sancataldese trovato in possesso di 6 gr. di marijuana divisa in dosi. Il controllo è stato effettuato all’interno di un bar.L’attività di contrasto del fenomeno è proseguita nel corso della notte scorsa quando i Carabinieri di San Cataldo hanno sorpreso, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, un minore sancataldese trovato in possesso di una dose di marijuana. Per tale violazione il giovane è stato segnalato all’Autorità Amministrativa.



