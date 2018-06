Sport 74

San Cataldo, domenica al Palasport il trofeo Kinder

A contendersi il titolo Albatro Siracusa, Girgenti Agrigento, MatTroina Troina e Olis Club Rosolini

14 Giugno 2018 16:50

Domenica 17 grande evento di Pallamano per San Cataldo, con la collaborazione del comitato regionale FIGH, l'Asd Handball ospiterà presso il Palasport Maira di San Cataldo dalle 10 alle 18.30, una serie di eventi a livello regionale, il programma prevede le finali regionali FIGH del trofeo Coni Kinder + sport 2018 under 13, manifestazione che permetterà alla società vincitrice di partecipare alla finale nazionale che si terrà in settembre a Rimini, si contendono il titolo: Albatro Siracusa, Girgenti Agrigento, MatTroina Troina e Olis Club Rosolini.A seguire amichevole della rappresentativa Siciliana vincitrice dell'Oro ai giochi delle isole, con ben 32 dei miglior under 16, titolo vinto nuovamente a distanza di 11 anni.

Per concludere l'Handball Fest Bcc “G.Toniolo”, Triangolare under 15 con la presenza di Handball San Cataldo, Nova Audax Caltanissetta e Villaurea Palermo.

Si assisterà ad una grande affluenza di pubblico e grande lustro per la Città di San Cataldo con l'arrivo in città di oltre 200 persone.

Si ringrazia l'amministrazione comunale, il comitato regionale FIGH, il CONI Caltanissetta e soprattutto i nostri sostenitori che credono nella nostra realtà sportiva.

Questo il programma al Palasport "B. Maira"

10.00 Albatro Siracusa - Girgenti Agrigento Semifinale trofeo Coni Kinder + sport 2018

11.00 MattTroina Troina - Olis Club Rosolini Semifinale trofeo Coni Kinder + sport 2018

11.50 Handball San Cataldo - Nova Audax

Caltanissetta 1° Handball Fest BCC ''G.Toniolo''

12.50 Nova Audax Caltanissetta - Villaurea Palermo 1° Handball Fest BCC ''G.Toniolo''

13.40 Pausa

14.30 Handball San Cataldo- Villaurea Palermo 1° Handball Fest BCC ''G.Toniolo''

15.20 premiazione 1° Handball Fest BCC Toniolo

15.30 Finale 3/4 posto trofeo Coni Kinder + sport 2018

16.20 Partita della rappresentativa siciliana medaglia d'oro ai giochi delle isole Sicilia A - Sicilia B

17.30 Finale 1/2 posto trofeo Coni Kinder + sport 2018

18.20 Premiazione trofeo regionale Coni Kinder + sport 2018 e della rappresentativa regionale medaglia d'oro ai giochi delle isole



