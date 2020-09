Attualita 454

San Cataldo, alla scuola Carducci si ricomincia il 24 settembre: pubblicate le norme anti-covid

Il dirigente scolastico Salvatore Parenti, informa alunni e famiglie, che sul sito della scuola sono disponibili tutte le informazioni per la ripartenza

Redazione

21 Settembre 2020 19:17

"In occasione dell'avvio delle attività didattiche di giorno 24 Settembre, il Dirigente della "Scuola Media Giosuè Carducci" di San Cataldo comunica che sul sito istituzionale della scuola https://www.carduccisancataldo.edu.it/, le famiglie degli alunni troveranno, il piano di accoglienza e la gestione con relativi orari di ingresso e di uscita con indicazione in planimetria. I genitori troveranno anche l'informativa sulle misure di prevenzione da Covid-19 da adottare e suggerimenti per le famiglie. Ne da notizia il dirigente scolastico, Salvatore Parenti.

"In occasione dell'avvio delle attività didattiche di giorno 24 Settembre, il Dirigente della "Scuola Media Giosuè Carducci" di San Cataldo comunica che sul sito istituzionale della scuola https://www.carduccisancataldo.edu.it/, le famiglie degli alunni troveranno, il piano di accoglienza e la gestione con relativi orari di ingresso e di uscita con indicazione in planimetria. I genitori troveranno anche l'informativa sulle misure di prevenzione da Covid-19 da adottare e suggerimenti per le famiglie. Ne da notizia il dirigente scolastico, Salvatore Parenti.

News Successiva San Cataldo, buca piena di liquami nei pressi del palazzetto dello sport. Caltaqua: "Non abbiamo responsabilità"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare