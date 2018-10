Eventi 225

San Cataldo, al via le audizioni per partecipare al talent “The Coach”

Le audizioni, aperte a tutti coloro che abbiano compiuto 9 anni, si terranno sabato 20 ottobre

12 Ottobre 2018 16:32

Dal 19 al 21 ottobre si terranno in Sicilia i casting Tv per "The Coach". Le audizioni sono aperte a tutti gli artisti che abbiano 9 anni compiuti. Importantissime anche le audizioni per i Coach, protagonisti del talent assieme ai partecipanti. In commissione anche il conduttore del programma.Canto, danza, ballo, recitazione, crew, arti varie. L’audizione è gratuita, previsto un costo di iscrizione solo se idonei. Se volete partecipare alle audizioni gratuite basta chiamate il numero 3441791364

Questi i tre appuntamenti in Sicilia:

VENERDÌ 19 OTTOBRE DALLE ORE 14.00 PRESSO IL CENTRO STUDI MAD DI TRAPANI Via delle Oreadi 15 Villarosina Trapani;

SABATO 20 OTTOBRE DALLE ORE 14.00 PRESSO ACCADEMIA FORMAZIONE SPETTACOLO DI SAN CATALDO Via Sommatino 4/6 (Sotto la posta centrale) San Cataldo;

DOMENICA 21 OTTOBRE DALLE ORE 15.00 PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE "I PORTALI" CATANIA Viale Cristoforo Colombo 13 - San Giovanni la Punta.







