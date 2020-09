Cronaca 4160

San Cataldo, 17enne aggredito in pieno centro finisce in ospedale

il minore, picchiato sotto gli occhi terrorizzati della fidanzatina, è stato trasportato al pronto soccorso

Rita Cinardi

08 Settembre 2020 14:58

Un pestaggio in piena regola quello avvenuto ieri sera a San Cataldo in pieno centro cittadino, nei pressi di piazzale degli Eroi, intorno alle 20. Vittima un 17enne che sarebbe stato picchiato da altri ragazzi mentre stava camminando con la fidanzata. Non sono noti i motivi che hanno scatenato la lite né quanti fossero i ragazzi coinvolti nell'aggressione. Sta di fatto che il minore, picchiato sotto gli occhi terrorizzati della fidanzatina, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia per essere medicato. Il diciassettenne è stato dichiarato guaribile in 5 giorni. Questa mattina, insieme ai familiari, si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia contro gli aggressori. Fatti che saranno accertati nelle prossime ore dai militari dell'Arma.

