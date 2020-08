Eventi 133

Samonà conferisce targa di riconoscimento al maestro Capizzi di San Cataldo: "Porta in alto la Sicilia nel mondo"

Il giovane maestro ha preso parte, con la Giovane Orchestra Sicula, ad un concerto di beneficenza svoltosi a Gela

Redazione

14 Agosto 2020 11:35

Arriva un prestigioso riconoscimento al maestro Capizzi e alla Giovane Orchestra Sicula, direttamente dall’assessorato della Regione Sicilia ai Beni Culturali e all’identità Siciliana rappresentato da Alberto Samonà.In occasione del Concerto di Beneficenza eseguito a Gela nella splendida cornice di Villa Greca, l’On. Alessandro Pagano (in veci di delegato) consegna al Maestro Capizzi e all’orchestra una targa di riconoscenza da parte dell’assessorato ai Beni Culturali con su scritte testuali parole “Al Mestro Raimondo Capizzi, che seppur ventiquattrenne, assieme alla Giovane Orchestra Sicula, porta in alto il nome della Sicilia nel mondo”.

“Per la prima volta, dopo 7 anni, arriva la riconoscenza di quello che abbiamo prodotto fino ad ora” – commenta Capizzi – “un riconoscimento da parte di un assessorato così importante per la nostra Sicilia che ci vantiamo di rappresentare. Le cose belle arrivano con il tempo, e a noi la pazienza non ci manca”.

Così commenta il direttore della GOS sempre pronto ad investire in musica e cultura sul territorio centro-meridionale della nostra bella isola.

Prossimi appuntamenti:

Concerto di fine estate a San Cataldo previsto per settembre (data da definire)

19 settembre Nations Award al Teatro Antico di Taormina



