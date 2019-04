Politica 337

Salvini il 25 aprile sarà in visita in Sicilia: "La priorità è la liberazione dalla mafia"

Il ministro dell'Interno, ha annunciato la sua visita nell'isola, durante una conferenza stampa. Basta con questo dibattito su fascisti e comunisti

Redazione

08 Aprile 2019 14:26

Nel giorno dell' anniversario della Liberazione, il 25 aprile, il ministro dell'Interno Matteo Salvini si sta "organizzando per essere in Sicilia, per uscire dal dibattito vecchio fascisti, comunisti". E sottolinea: "La liberazione dalla mafia - ha aggiunto - secondo me è la priorità per questo Paese".Salvini, che oggi tenuto una conferenza stampa per la nascita del nuovo raggruppamento europeo in cui il Carroccio intende avere un ruolo di primo piano, ha anche confermato che sarà capolista della Lega in tutte le circoscrizioni alle elezioni europee.

E oggi è tornato sul tema dei migranti. "Lavoriamo per proteggere le frontiere", ha detto oggi Salvini. "Se governassimo l'Europa la nostra nuova famiglia saprebbe usare i fondi frontex, salverebbe tutti e li porterebbe tutti ai luoghi di partenza".



