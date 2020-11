Politica 274

Salvatore Giunta (LE API): "Meridione federato per una nuova proposta politica"

Nota del consigliere nazionale dell'Unità Siciliana LE API, Salvatore Giunta, che di seguito pubblichiamo

Redazione

15 Novembre 2020 08:46

Qualche tempo fa accogliemmo con entusiasmo l'idea di “Meridione Federato” lanciata dall'ex ministro Claudio Signorile, conoscitore della politica attuale e lungimirante promotore di una proposta politica molto interessante.Ci riferiamo ad una sorta di “Costituente Meridionale” che dia impulso ad una autonomia dinamica, che possa interagire in modo costruttivo con il governo nazionale.

Lontano dall'essere una copia della Lega Nord e lontano dallo spirito leghista, sovranista, antieuropeista e secessionista della Lega Nord.

Il patto federativo del Mezzogiorno si coniuga perfettamente con la ormai vicinissima programmazione di spesa dei finanziamenti comunitari.

Da sempre sosteniamo che il Sud sia la porta d'Europa, l’avamposto culturale della Nuova Europa Mediterranea, la naturale piattaforma logistica delle merci, delle genti e dei popoli.

Il Meridione è Terra di frontiera, propaggine estrema dell'Europa nel Mediterraneo.

E’ proprio in questo nostro mare che nei prossimi decenni si giocherà una partita che cambierà gli eventi della storia.

Il Meridione deve essere pronto sotto tutti i punti di vista, soprattutto con le grandi e piccole opere infrastrutturali, moderne e innovative.

Si chiedono interventi definitivi, strutturali, che abbiano una finalità strategica e il nostro Meridione non può affrontare questi temi se si presenta diviso e disperso in mille progetti.

Si tratta di dare vita ad un organismo non partitico, molto snello che raggruppi i governatori delle regioni del Sud, ciascuna delle quali, in base alle peculiarità del proprio territorio e alle vocazioni dei suoi abitanti, nel rispetto altrui, senza ragioni ideologiche, ponga sul tavolo della federazione le proprie esigenze programmatiche e i propri progetti sulla base di una idea di sistema strategico che coinvolga tutto il Meridione.

È una idea ambiziosa, originale, innovativa e riteniamo che sia tra le poche percorribili che, se attuata, può dare frutti molto interessanti.

Lanciamo pertanto un invito ai Presidenti delle regioni del Sud a riflettere sulla proposta di Claudio Signorile di “Meridione Federato” e senza indugi iniziare a costruire un Sud unito, libero e prospero.



Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale

Unità Siciliana LE API



