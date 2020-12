Politica 111

Salvatore Giunta (LE API): "Il ponte sullo Stretto e l'aeroporto Hub del Mediterraneo vere opportunità di sviluppo"

Nota del consigliere nazionale dell'Unità Siciliana LE API, Salvatore Giunta, che di seguito pubblichiamo

06 Dicembre 2020 17:41

Sembra che tra i progetti che il Presidente della Regione Musumeci voglia presentare al Governo Nazionale in merito al Recovery Fund, primeggino il Ponte sullo Stretto e un aeroporto HUB del Mediterraneo, sempre nell'area della provincia di Messina, che sembrerebbe aver preso il nome di aeroporto del Mela.Riteniamo che, se si dovessero realizzare appieno i progetti infrastrutturali proposti da Musumeci, Messina e la sua provincia, con la realizzazione del Ponte, avrebbe un notevole sviluppo economico, sostenuto vuoi dall'occupazione delle maestranze necessarie per la costruzione del Ponte, vuoi dal turismo che avrebbe un innegabile e notevole incremento.

L'aeroporto HUB del Mediterraneo deve però necessariamente essere costruito nel centro Sicilia perché baricentrico rispetto alle vie di comunicazione veloce Catania – Palermo -Agrigento e perché sarebbe il miglior volano di sviluppo per un area, il centro della Sicilia, pesantemente colpita da povertà , disoccupazione , arretratezza e atavica carenza di infrastrutture.

Il successo di una rete “HUB and SPOKE” dipende essenzialmente dal numero degli SPOKE collegati, dalla facilità di spostamento all’interno dell’aeroporto HUB e dalla centralità dell’aeroporto rispetto al network servito, che nel nostro caso è tutta l’area del Mediterraneo, per realizzare di fatto la “Piattaforma Logistica del Mediterraneo” dei popoli e delle merci.

Non è un caso il fatto che il concetto di HUB sia nato per similitudine con la ruota, dove i raggi convergono e si dipartono dal mozzo.

In questa visione bisogna considerare anche lo sviluppo delle aree interne e il Presidente della Regione si deve fare portavoce delle esigenze ormai improcrastinabili di un territorio che non ha mai avuto nulla e che invece, con una pianificazione territoriale di grande respiro e con il Recovery Fund potrebbe rinascere e riscattarsi una volta per tutte.

Lanciamo pertanto un accorato appello ai sindaci delle province di Agrigento ,Enna e Caltanissetta affinché facciano fronte e azione comune per informare e convincere il presidente Musumeci a cambiare idea per quanto riguarda l'aeroporto HUB del Mediterraneo, dimostrando di non andare dietro a meschini interessi di bottega, ma di avere a cuore lo sviluppo di tutta la Sicilia del terzo millennio, comprese le zone interne e i suoi abitanti .



Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale

Unità Siciliana LE API



