Politica 212

Salvatore Giunta (LE API): "Finanziamenti illeciti, anche i 5 Stelle?"

Nota del consigliere nazionale dell'Unità Siciliana LE API, Salvatore Giunta, che di seguito pubblichiamo

Redazione

01 Dicembre 2020 09:15

È notizia di questi giorni, riportata in prima pagina dal " Riformista " che la multinazionale del tabacco Philip Morris, abbia versato, per una consulenza alla Casaleggio e associati la vertiginosa somma di 2,5 milioni di euro.

Sembrerebbe che il Senato abbia votato uno sgravio fiscale per la vendita del " tabacco riscaldato” che ammonterebbe a circa 500 milioni di euro nonostante il Ministero della Sanità abbia dichiarato il " tabacco riscaldato "altrettanto dannoso per la salute rispetto alle normali sigarette.

Restiamo esterrefatti che un partito che fa un vessillo dell'onestà e della trasparenza possa non chiarire in modo inequivocabile la sua posizione sull'argomento.

Peraltro lo sgravio fiscale rappresenta un mancato introito per lo Stato, a tutto beneficio della multinazionale del tabacco Philip Morris.

L'accertamento è nelle mani della Magistratura che dovrà verificare se vi è stato anche un condizionamento dei parlamentari Cinque Stellati nel dibattere l'argomento e nella votazione.

Sebbene il fatto sia accaduto circa un anno fa, esistono delle interrogazioni parlamentari del gruppo Binetti e Battistoni, che hanno chiesto al Ministro della Salute gli esiti della valutazione tecnica sulla dannosità del tabacco riscaldato. Inoltre i parlamentari hanno chiesto se il regime fiscale privilegiato non consentisse un incentivo al consumo di un prodotto dannoso.

Nonostante le richieste, ancora oggi purtroppo non si è avuta alcuna risposta, sebbene il regolamento del Senato prescriva una risposta entro 20 giorni.

Sono i cittadini oggi che gridano ai 5 Stelle "onestà, onestà " e chiedono con insistenza di fare chiarezza e di conoscere la verità.

Il governo si attivi per spiegare ai cittadini il mancato introito di 500 milioni di euro e se ci sia stata una colpevole negligenza nel valutare il rispetto e la salvaguardia della salute pubblica.



Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale

Unità Siciliana LE API

È notizia di questi giorni, riportata in prima pagina dal " Riformista " che la multinazionale del tabacco Philip Morris, abbia versato, per una consulenza alla Casaleggio e associati la vertiginosa somma di 2,5 milioni di euro.

Sembrerebbe che il Senato abbia votato uno sgravio fiscale per la vendita del " tabacco riscaldato” che ammonterebbe a circa 500 milioni di euro nonostante il Ministero della Sanità abbia dichiarato il " tabacco riscaldato "altrettanto dannoso per la salute rispetto alle normali sigarette.

Restiamo esterrefatti che un partito che fa un vessillo dell'onestà e della trasparenza possa non chiarire in modo inequivocabile la sua posizione sull'argomento.

Peraltro lo sgravio fiscale rappresenta un mancato introito per lo Stato, a tutto beneficio della multinazionale del tabacco Philip Morris.

L'accertamento è nelle mani della Magistratura che dovrà verificare se vi è stato anche un condizionamento dei parlamentari Cinque Stellati nel dibattere l'argomento e nella votazione.

Sebbene il fatto sia accaduto circa un anno fa, esistono delle interrogazioni parlamentari del gruppo Binetti e Battistoni, che hanno chiesto al Ministro della Salute gli esiti della valutazione tecnica sulla dannosità del tabacco riscaldato. Inoltre i parlamentari hanno chiesto se il regime fiscale privilegiato non consentisse un incentivo al consumo di un prodotto dannoso.

Nonostante le richieste, ancora oggi purtroppo non si è avuta alcuna risposta, sebbene il regolamento del Senato prescriva una risposta entro 20 giorni.

Sono i cittadini oggi che gridano ai 5 Stelle "onestà, onestà " e chiedono con insistenza di fare chiarezza e di conoscere la verità.

Il governo si attivi per spiegare ai cittadini il mancato introito di 500 milioni di euro e se ci sia stata una colpevole negligenza nel valutare il rispetto e la salvaguardia della salute pubblica.



Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale

Unità Siciliana LE API

News Successiva Criminalità in centro storico, il consigliere Aiello (Lega): "Daspo urbano per contrastare questi fenomeni"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare