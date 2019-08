Cronaca 194

Salvataggio in mare, furto di attrezzature a Gela alla coop. Poseidon: rubati remi e salvagente

E' successo nella torretta situata nei pressi dell'ex lido Eden. I vandali sono entrati in azione dopo aver spezzato un catenaccio

Redazione

05 Agosto 2019 17:40

Trafugati da una torretta utilizzata dalla cooperativa Poseidon varie attrezzature. Remi e salvagenti sono stati rubati dalla torretta istituita nei pressi dell’ex lido Eden, sul lungomare Federico II di Svevia. La cooperativa Poseidon, svolge per conto del Comune di Gela, un servizio pubblico finalizzato a rendere le spiagge sicure. In particolare si occupa di salvataggio dei bagnanti. “Stamattina – spiega il presidente David Cattuti - abbiamo riscontrato presso la torretta comunale di vigilanza bagnanti situata nei pressi del ex lido Eden il furto (presumibilmente durante la notte) di un salvagente anulare e dei 2 remi di cui è dotato il pattino di salvataggio. Attrezzatura che era posta nella stessa torretta con catena e catenaccio. Del fatto è stata presentata denuncia presso la Guardia Costiera di Gela. Un grave danno perpetrato alla collettività e ai fruitori di quel tratto di spiaggia”. Il servizio tuttavia prosegue regolarmente senza l’utilizzo però di uno dei mezzi più importanti in dotazione dell’assistente bagnanti. Forse qualcuno aveva bisogno di 2 remi per la propria barchetta.

Trafugati da una torretta utilizzata dalla cooperativa Poseidon varie attrezzature. Remi e salvagenti sono stati rubati dalla torretta istituita nei pressi dell’ex lido Eden, sul lungomare Federico II di Svevia. La cooperativa Poseidon, svolge per conto del Comune di Gela, un servizio pubblico finalizzato a rendere le spiagge sicure. In particolare si occupa di salvataggio dei bagnanti. “Stamattina – spiega il presidente David Cattuti - abbiamo riscontrato presso la torretta comunale di vigilanza bagnanti situata nei pressi del ex lido Eden il furto (presumibilmente durante la notte) di un salvagente anulare e dei 2 remi di cui è dotato il pattino di salvataggio. Attrezzatura che era posta nella stessa torretta con catena e catenaccio. Del fatto è stata presentata denuncia presso la Guardia Costiera di Gela. Un grave danno perpetrato alla collettività e ai fruitori di quel tratto di spiaggia”. Il servizio tuttavia prosegue regolarmente senza l’utilizzo però di uno dei mezzi più importanti in dotazione dell’assistente bagnanti. Forse qualcuno aveva bisogno di 2 remi per la propria barchetta.

News Successiva Travolto e ucciso da un'Audi contromano: muore in Brianza il gelese Emanuele Gnoffo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews