Cronaca 7056

Coronavirus, sale il numero dei contagiati in provincia di Caltanissetta: 14 positivi in più

Di queste 7 si registrano nel capoluogo, 1 a Riesi, 2 a San Cataldo e 2 a Serradifalco. Inoltre sono state ricoverate due persone di Gela

Rita Cinardi

31 Marzo 2020 20:53

Consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo ricovero al Presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela. Inoltre un cittadino gelese, ricoverato a Modica per altra patologia, è risultato positivo. Il dato dei domiciliati risultati positivi al test si incrementa di 12 unità. Si trovano a casa in sorveglianza attiva ed in condizioni non meritevoli di ricovero. Di questi nuovi positivi 7 si registrano a Caltanissetta (dove il totale adesso è di 24 in isolamento domiciliare, ai quali si aggiungono 5 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia Intensiva), 1 a Riesi, 2 in più a San Cataldo (ora sono 7, oltre a 3 ricoverati in Malattie Infettive) e 2 in più a Serradifalco (che registra anche 2 malati in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva. Infine Gela registra 1 malato ricoverato in Malattie Infettive e 2 in isolamento domiciliare. Il numero più alto di tamponi positivi, ha sottolineato il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone, è dovuto al fatto che sono arrivati più risultati cumulativi dei tamponi che vanno da venerdì a lunedì.

