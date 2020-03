Cronaca 566

Salgono a 10.149 i casi complessivi di Coronavirus in Italia: 631 le persone decedute (+168 rispetto a ieri)

Quanto alle fasce d'eta, il 2% è tra i 50 e 59 anni, l'8% tra 60-69, il 32% tra 70-79, il 45% tra 80-89 e il 14% oltre i 90 anni

Redazione

10 Marzo 2020 19:24

Sono 8.514 i malati di coronavirus in tutta Italia, 529 in più di ieri (+6.6%). "Ma dalla Lombardia aspettiamo un aggiornamento, il dato non è completo in attesa di ricevere l'esito di ulteriori tamponi", ha spiegato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Il tutto mentre il numero complessivo dei casi - comprese le vittime e i guariti - ha superato quota diecimila: 10.149. I morti sono complessivamente 631: rispetto a ieri risultatano 168 in più (un incremento del 36,2%). Le nuove vittime "non sono decessi da coronavirus ma si tratta di persone morte che tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus", ha specificato Borrelli. Quanto alle fasce d'eta, il 2% è tra i 50 e 59 anni, l'8% tra 60-69, il 32% tra 70-79, il 45% tra 80-89 e il 14% oltre i 90 anni. E ancora. I malati in terapia intensiva sono 877, 144 in più rispetto a ieri (+19,6%). In ventiquattro ore - ha aggiunto il commissario all'emergenza coronavirus - ci sono stati 280 guariti in più (+38,6%)

Sono 8.514 i malati di coronavirus in tutta Italia, 529 in più di ieri (+6.6%). "Ma dalla Lombardia aspettiamo un aggiornamento, il dato non è completo in attesa di ricevere l'esito di ulteriori tamponi", ha spiegato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Il tutto mentre il numero complessivo dei casi - comprese le vittime e i guariti - ha superato quota diecimila: 10.149. I morti sono complessivamente 631: rispetto a ieri risultatano 168 in più (un incremento del 36,2%). Le nuove vittime "non sono decessi da coronavirus ma si tratta di persone morte che tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus", ha specificato Borrelli. Quanto alle fasce d'eta, il 2% è tra i 50 e 59 anni, l'8% tra 60-69, il 32% tra 70-79, il 45% tra 80-89 e il 14% oltre i 90 anni. E ancora. I malati in terapia intensiva sono 877, 144 in più rispetto a ieri (+19,6%). In ventiquattro ore - ha aggiunto il commissario all'emergenza coronavirus - ci sono stati 280 guariti in più (+38,6%)

Caltanissetta, giovane in Rianimazione negativo al coronavirus: ha l'influenza suina

News Successiva Caltanissetta, giovane ricoverato in Rianimazione per una polmonite: si attende risultato tampone

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare