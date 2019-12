Attualita 138

Saldi invernali, in Sicilia si parte il 5 gennaio. Si chiude tra metà febbraio e fine marzo

Severe le regole che i negozianti dovranno rispettare dal prezzo del prodotto in origine da indicare alla percentuale applicata

Redazione

19 Dicembre 2019 09:56

Il 4 gennaio cominciano i saldi, il 5 per alcune regioni tra cui la Sicilia. Molto variabile invece il giorno di chiusura che oscillerà tra metà febbraio e il 31 marzo.Severe le regole che i negozianti dovranno rispettare: dal prezzo del prodotto in origine da indicare insieme alla percentuale applicata dello sconto e il prezzo finale scontato.

Gli sconti, inoltre, si possono applicare solo sui prodotti stagionali e ritenuti alla moda e devono essere ben distinti da i prodotti non in saldo in modo da non creare confusione.



