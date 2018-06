Attualita 114

Saldi di fine stagione, in Sicilia partiranno il primo luglio

Lo ha stabilito un decreto, firmato questa mattina, dell'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano che fissa la data dei saldi estivi dal 1 luglio al 15

Redazione

16 Giugno 2018 19:26

Saldi anticipati in Sicilia. settembre. Una decisione assunta dopo l'incontro con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni di consumatori che si sono espresse a favore dell'anticipo.



"Abbiamo optato per un anticipo dei saldi perché siamo convinti che il provvedimento sia un beneficio per i commercianti e per le famiglie che potranno anticipare qualche spesa fuori programma - spiega Turano - E' anche un modo per riuscire ad intercettare il flusso di turisti dello shopping che sceglieranno la Sicilia come meta per le loro vacanze estive e sono attratti in modo crescente dall'unicità dei prodotti Made in Italy"Confesercenti Sicilia si esprime in maniera favorevole all’anticipo dei saldi in Sicilia: «Anticipare i saldi di una settimana – afferma Francesca Costa, responsabile dell’Area Commercio di Confesercenti Sicilia – è un’importante occasione per accrescere le opportunità di vendita a sostegno delle attività del commercio. Fra l’altro consentirà di intercettare un flusso di siciliani che non hanno ancora lasciato le città per le ferie estive e, contemporaneamente, è un periodo in cui i turisti sono più presenti sia nelle città d’arte che nelle zone balneari».



