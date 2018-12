Attualita 347

Saldi anticipati, in Sicilia si incomincia il 2 gennaio

Lo ha deciso la Regione dopo l' incontro avvenuto questa mattina all' assessorato regionale delle Attività produttive

Redazione

05 Dicembre 2018 19:50

La data inizialmente prevista per l'inizio degli sconti era il 6 gennaio ma è stato l'assessore Mimmo Turano a vagliare l'ipotesi di un cambio delle tempistiche, per agevolare i commercianti, e ha così convocato le associazioni di categoria per discuterne.Positivo il responso di Federconsumatori Sicilia sull'anticipo dei saldi alla luce della poverà assoluta e relativa in crescita nella Regione.

“Dopo aver consultato le nostre strutture provinciali- dice Michele Sorbera direttore di Confesercenti Sicilia- abbiamo detto anche noi sì all’anticipazione degli sconti al 2 gennaio: non avrebbe avuto senso arrivare fino al 31 dicembre con le promozioni, andare a prezzi pieni per pochi giorni e poi aprire ai saldi”.

“Come Confesercenti – continua – abbiamo chiesto all’assessore un impegno a rivedere la politica dei saldi nel suo complesso. Il settore –spiega Sorbera - così come le abitudini dei consumatori, sono profondamente cambiati. Tra commercio online, black friday e fidelizzazione della clientela, le norme che hanno regolato finora saldi e concorrenza, non hanno più senso. Crediamo che si debba avviare una revisione complessiva di tutto il sistema”.(GDS)



La data inizialmente prevista per l'inizio degli sconti era il 6 gennaio ma è stato l'assessore Mimmo Turano a vagliare l'ipotesi di un cambio delle tempistiche, per agevolare i commercianti, e ha così convocato le associazioni di categoria per discuterne.Positivo il responso di Federconsumatori Sicilia sull'anticipo dei saldi alla luce della poverà assoluta e relativa in crescita nella Regione.

“Dopo aver consultato le nostre strutture provinciali- dice Michele Sorbera direttore di Confesercenti Sicilia- abbiamo detto anche noi sì all’anticipazione degli sconti al 2 gennaio: non avrebbe avuto senso arrivare fino al 31 dicembre con le promozioni, andare a prezzi pieni per pochi giorni e poi aprire ai saldi”.

“Come Confesercenti – continua – abbiamo chiesto all’assessore un impegno a rivedere la politica dei saldi nel suo complesso. Il settore –spiega Sorbera - così come le abitudini dei consumatori, sono profondamente cambiati. Tra commercio online, black friday e fidelizzazione della clientela, le norme che hanno regolato finora saldi e concorrenza, non hanno più senso. Crediamo che si debba avviare una revisione complessiva di tutto il sistema”.(GDS)



News Successiva Caltanissetta, polizia: Lino Mastrantonio eletto segretario provinciale della Silp Cgil

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews