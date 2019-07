Attualita 308

Sais trasporti dà il via libera a due linee estive, collegano il nisseno con Cefalù e San Leone

Da quest'anno, oltre il capoluogo Caltanissetta, i nuovi collegamenti riguarderanno anche i centri di Sommatino e Delia

Redazione

02 Luglio 2019 16:40

Al via la linea estiva della Sais Trasporti che collega la provincia Nissena con Cefalù. Da quest’anno, oltre il capoluogo Caltanissetta, i nuovi collegamenti riguarderanno anche i centri di Sommatino e Delia. Come gli altri anni, potranno usufruire del servizio per Cefalù anche i passeggeri provenienti da Serradifalco, San Cataldo, Mazzarino, Barrafranca (Enna), Pietraperzia (Enna) e Resuttano.Ecco gli orari: partenza tutti i giorni da Sommatino alle 7.35, da Delia, alle 7.50, da Caltanissetta 8.20. Arrivo a Cefalù alle 10. Il ritorno è previsto per le 18 da Cefalù, da Caltanissetta alle 19.30, da Delia alle 20.05 e da Sommatino alle 20.20.

Con l’inizio della stagione balneare è stata aumentata la frequenza delle corse da Caltanissetta alla spiaggia San Leone di Agrigento. Ecco gli orari: partenza tutti i giorni da Caltanissetta alle 9.35, da Canicattì alle 10.10. Ritorno previsto da San Leone alle 18.30 con arrivo a Caltanissetta alle 20 (con fermata a Canicattì) .







