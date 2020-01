Cronaca 552

Saguto in aula a Caltanissetta: "Ho dato tutto quello che ho potuto e ho gestito con la massima diligenza"

L'ex presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, ha detto che i suoi provvedimenti erano tutti motivati

Redazione

14 Gennaio 2020 12:58

"Io ho dato tutto quello che ho potuto e ho gestito con il massimo della diligenza possibile. Gli errori sono sempre possibili". Silvana Saguto, ex presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, protagonista principale del processo sul cosiddetto Sistema Saguto, ha concluso con queste parole le sue dichiarazioni spontanee rese stamane nel corso dell'udienza all'aula bunker di Caltanissetta perima dell'inizio dela requisitoria dell'accusa. "I provvedimenti giudiziari - ha aggiunto - si fanno in tre.

Non avevo degli sprovveduti accanto. Quello che noi guardavamo era il buon andamento generale e comunque nel massimo della trasparenza. I miei provvedimenti sono tutti motivati. Quella che non motivava mai era la dottoressa Claudia Rosini. Quelli sì erano quasi monocratici. Anche se la Rosini si erge e dice di mostrarsi dispiaciuta del lavoro che svolgevamo, il marito aveva tre incarichi. E' rimasto fino a quando io me ne sono andata".



"Io ho dato tutto quello che ho potuto e ho gestito con il massimo della diligenza possibile. Gli errori sono sempre possibili". Silvana Saguto, ex presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, protagonista principale del processo sul cosiddetto Sistema Saguto, ha concluso con queste parole le sue dichiarazioni spontanee rese stamane nel corso dell'udienza all'aula bunker di Caltanissetta perima dell'inizio dela requisitoria dell'accusa. "I provvedimenti giudiziari - ha aggiunto - si fanno in tre.

Non avevo degli sprovveduti accanto. Quello che noi guardavamo era il buon andamento generale e comunque nel massimo della trasparenza. I miei provvedimenti sono tutti motivati. Quella che non motivava mai era la dottoressa Claudia Rosini. Quelli sì erano quasi monocratici. Anche se la Rosini si erge e dice di mostrarsi dispiaciuta del lavoro che svolgevamo, il marito aveva tre incarichi. E' rimasto fino a quando io me ne sono andata".



Tir intraversato lungo la bretella per Resuttano, Anas: "Istituita uscita a Tremonzelli"

News Successiva Operazione "Kitt 2" San Cataldo. Monili in oro, videogiochi, televisori: 40 i furti messi a segno dalla banda

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare