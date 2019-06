Eventi 296

Saggio di fine anno per le ballerine della "New Planet Dance" di San Cataldo, tutto pronto al "Peppe Maira"

L'evento si terrà al palasport "Peppe Maira", domenica 9 giugno. Durante la serata verrà proposto un breve riassunto del musical "La bella e la bestia"

Redazione

07 Giugno 2019 18:06

Dopo il successo dello scorso anno, si svolgerà domenica 9 giugno presso il palasport "Peppe Maira" di San Cataldo il saggio di fine anno accademico 2018/19 dell'associazione Danza Sportiva New Planet Dance.

Sale l’attesa e al contempo la tensione e l’adrenalina per gli allievi che si esibiranno in diverse discipline: Danze Latine e Caraibiche, Danze a squadre, Hip hop e Break Dance, Zumba, Danze Accademiche, Balli di Gruppo e Sociali e tanto altro ancora…

Grandi professionisti chiamati a svolgere al meglio la manifestazione arrivata alla dodicesima edizione.

Le coreografie sono curate dai maestri: Luigi Ristuccia, Nicola Baglivo, Aldo e Stefania Palmeri, Mattia Ognibene, Veronica Seminara , Roberta Andaloro e Rocco Lo Nigro.

Inoltre durante la serata, verrà riproposto un breve riassunto del Musical "La bella e la bestia", messo in scena nel mese di Dicembre 2018 con la straordinaria partecipazione di Giorgio Villa.

Nel finale un fenomenale SHOW tributo al re del Pop a dieci anni dalla sua scomparsa: Michael Jackson.

Per il presidente dell' associazione sportiva Luigi Ristuccia: “Fare l’insegnante di danza è un lavoro serio ed io ed il mio staff ci mettiamo tutta la nostra professionalità, il nostro impegno, la nostra passione, per dare il meglio ai nostri ragazzi".

A dirigere la manifestazione la splendida voce di Dario Testa.

L'ingresso è gratuito.

