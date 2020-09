Attualita 521

Ryanair annuncia più voli da Palermo a Malpensa: disponibili tariffe a partire da 16,99 euro

Per usufruire delle tariffe agevolate, bisognerà prenotarsi entro il 4 settembre. I voli partiranno dal 16 settembre

Redazione

03 Settembre 2020 16:14

Ryanair ha annunciato oggi ulteriori voli sulla sua rotta da Milano Malpensa a Palermo. A partire dal 16 settembre, infatti, la compagnia opererà 17 voli settimanali, come parte del proprio piano operativo per l’inverno 2020.I consumatori italiani possono ora prenotare una vacanza invernale a Palermo fino a marzo 2021, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l’equipaggio.

Per festeggiare, Ryanair ha lanciato una vendita di posti con tariffe disponibili a partire da 16,99 euro per viaggiare fino a dicembre 2020, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì 4 settembre, solo sul sito web della compagnia.





