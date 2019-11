Sport 202

Caltanissetta. Rugby, domenica tutti in trasferta: Cerbere a Catania in coppa Italia e Nissa contro il San Gregorio

Simone Lippa: "Il nostro obiettivo è prendere i cinque punti. Nonostante un inizio di stagione non positivo, abbiamo sempre lottato tanto"

23 Novembre 2019 12:24

Non manca la concentrazione, adesso servono risultati positivi per confermare la fruttuosità dell’intenso lavoro svolto in settimana dalle formazioni seniores della Nissa Rugby.In serie C, il quindici allenato da Andrea Lo Celso, è impegnato al Polivalente di Catania contro il San Gregorio, domenica 24 novembre alle ore 14.30. Gli atleti nisseni vogliono trasformare in punti il sudore speso negli allenamenti.

A tenere alta la concentrazione ed indicare la via è Simone Lippa: “Abbiamo tanta voglia di giocare. Abbiamo svolto molto lavoro con la mischia, l’attacco e la difesa: il nostro obiettivo è prendere i 5 punti. Nonostante un inizio di stagione non positivo, abbiamo sempre lottato tanto: abbiamo fatto un ‘botto’ di allenamenti in mischia, touche e maul: in partita riescono ma l’andamento non positivo delle gare è stato anche determinato dai molti infortuni sulla trequarti. Per crescere serve esperienza, la stiamo facendo sul campo, anche con l’aiuto dei più vecchi: mi hanno aiutato molto nella prima parte del girone di andata. L’importante è avere la ‘famiglia’ ossia la squadra; l’obiettivo da inseguire e conseguire è il terzo posto: ci proviamo, ci mettiamo … tutto quello che abbiamo”.



Analogo lo stato d’animo delle Cerbere che dopo un inizio di stagione brillante, hanno perso smalto. Il mister Fabrizio Blandi ha gestito al meglio fase atletica, tattica e psicologica, per ritrovare la “fisionomia” della prima parte di stagione.

Le coriacee nissene, hanno mezzi e risorse per ‘risalire’: saranno impegnate alla “Cittadella” di Catania, a partire dalle ore 10, nel raggruppamento di coppa Italia; girone 1: Cerbere, Briganti di Librino e Iron Ladies Palermo; girone 2: Cus Catania, Amatori Catania e Ragusa Union.



Campionato regionale Serie C

Quarta giornata - 1ª Fase - 17/11/2019

Rugby Palermo - Vittoria Rugby 91 - 0

Amatori Catania 1963 - San Gregorio 65 - 7

I Briganti Librino CT - Nissa Rugby 38 - 24



CLASSIFICA

Amatori Catania 1963 19

Rugby Palermo 15

I Briganti Librino CT 10

San Gregorio 6

Nissa Rugby 6

Vittoria Rugby 2

(Vittoria Rugby: 4 punti di penalizzazione)



Prossimo turno (quinta giornata) - 24/11/2019

Rugby Palermo - I Briganti Librino CT

Vittoria Rugby - Amatori Catania 1963

San Gregorio - Nissa Rugby





