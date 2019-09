Cronaca 323

Rubava cartelli della segnaletica stradale, denunciato a Gela un 22enne

Il giovane è stato notato da una pattuglia dei carabinieri lungo la Ss 117. Non appena ha visto i militari, ha tentato la fuga

Redazione

06 Settembre 2019 16:04

I militari della Stazione del Reparto Territoriale Carabinieri di Gela hanno denunciato a piede libero un ventiduenne gelese, T.S. cl’ 97, per il reato di furto di segnaletica stradale. Lo stesso, notato nella notte lungo la SS117 con fare sospetto, alla vista dei militari, tentava la fuga a bordo della propria auto. Immediatamente inseguito a sirene spiegate mentre tentava di far perdere le proprie tracce, veniva poco più avanti bloccato e, visibilmente alterato e nervoso, sottoposto a perquisizione veicolare. I Carabinieri rinvenivano così, occultati nel portabagagli della vettura, ben nove cartelli della segnaletica stradale, precedentemente asportati per mezzo di una tenaglia da carpentiere, anch’essa rinvenuta. Il giovane è stato pertanto denunciato ed il materiale recuperato e posto sotto sequestro in attesa di giudizio.

