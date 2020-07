Cronaca 453

Ruba un trolley all'aeroporto di Catania: denunciata per furto una 60enne niscemese

Per risalire all’identità della donna i militari hanno dovuto estrarre i dati dei passeggeri ed incrociarli con quelli in attesa di bagaglio da Verona

Redazione

22 Luglio 2020 15:09

I carabinieri in servizio all'Aeroporto Fontanarossa hanno denunciato una 60enne di Niscemi, perché ritenuta responsabile di furto aggravato. I militari avevano ricevuto la denuncia del furto di un trolley da parte di un viaggiatore particolarmente contrariato perché, all’interno del bagaglio, era contenuta una preziosa muta da sub la cui perdita, oltre al danno economico, avrebbe pregiudicato anche la sua vacanza siciliana. L’aeroporto, si sa, è uno dei posti più videosorvegliati al mondo ma di questo -come accertato dai militari- non sembra essersi preoccupata la signora proveniente da Verona che, nell’area di ritiro bagagli, attendeva l’occasione giusta in compagnia del suo cagnolino. La donna infatti, sedutasi con assoluta noncuranza sul bordo del nastro trasportatore e resasi conto dell’assenza del relativo proprietario, si è impadronita del trolley allontanandosi indisturbata. Per risalire all’identità della donna i militari hanno dovuto estrarre i dati dei passeggeri ed incrociarli con quelli in attesa di bagaglio da Verona ma, alla fine, i loro colleghi di Niscemi hanno bussato alla porta della donna recuperando il trolley che è stato riconsegnato all'incredulo proprietario.

