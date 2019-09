Cronaca 301

Ruba un orologio mentre era all'aeroporto di Catania, denunciata una gelese di 63 anni

La donna era in partenza per Genova ma è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza

Redazione

25 Settembre 2019 16:32

Era al varco per il controllo bagagli dell’aeroporto di Catania, in partenza per Genova e quando ha visto un orologio nella vaschetta, appena riposta da un altro passeggero, ha pensato bene di prenderselo. Ma il passeggero vittima del furto, che era diretto a Roma, ha subito denunciato l’accaduto ai poliziotti. E’ bastato guardare i video della soverglianza per risalire alla ladre che è stata subito raggiunta nella sala imbarchi e che dinanzi all’evidenza dei fatti, ha riconsegnato l’orologio. La donna, una 63enne di Gela, è stata denunciata per furto aggravato. E ha perso l’aereo.

