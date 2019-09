Cronaca 264

Ruba alcune paia di scarpe e viene arrestata, la polizia si commuove e le fa un regalo

E' successo a Siracusa dove i poliziotti, dopo aver arrestato una ragazza di 21 anni, hanno comprato da lei scarpe e vestititi

Redazione

20 Settembre 2019 14:04

Ruba alcune paia di scarpe in un negozio, a Siracusa, per un valore di 300 euro. La polizia la arresta per furto aggravato, come previsto dal codice: ma dopo le formalità di rito gli agenti, commossi dalla sua storia, comprano un paio di scarpe da bambino e alcuni vestitini e li regalano alla donna di 21 anni.



