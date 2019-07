Eventi 232

Rotary Club, inizia il nuovo anno sociale: il sancataldese Valerio Cimino è il nuovo governatore

Il 23 giugno scorso si è svolto, nel corso dell'annuale Congresso Distrettuale, il passaggio del collare e ieri il primo atto ufficiale del nuovo Governatore

Redazione

02 Luglio 2019 11:25

E’ iniziato ieri ufficialmente il nuovo anno sociale del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta.



Nuovo Governatore è il sancataldese Valerio Cimino. Socio del Rotary Club di Caltanissetta, è entrato nella famiglia rotariana nel 1982 come socio del Rotaract Club Caltanissetta che ha presieduto nel 1983/84 e nel 1990/91. Nel 1994 è stato cooptato nel Rotary Club Caltanissetta che ha presieduto nel 2005/06. Ha ricoperto diversi incarichi distrettuali ed è stato designato Governatore per l'anno 2019/20 nel gennaio 2017.



Il 23 giugno scorso si è svolto, nel corso dell'annuale Congresso Distrettuale, il passaggio del collare e ieri il primo atto ufficiale del nuovo Governatore: la deposizione, insieme agli altri 12 Governatori italiani, di una corona di alloro presso il sacello del Milite Ignoto presso l'Altare della Patria a Roma.



Alla cerimonia hanno partecipato, per la prima volta, tutti i più alti rappresentanti del Rotary in Italia per significare l'opposizione del Rotary ai conflitti e il suo desiderio che a livello internazionale si sviluppi una coscienza orientata al dialogo e alla pace.

Con la nostra presenza - afferma Valerio Cimino- abbiamo voluto dimostrare la responsabilità pubblica che l'appartenenza al sodalizio Rotariano richiede e l'impegno per la comprensione internazionale e la pace che stanno alla base dell'attività del Rotary.



Il tema internazionale, infatti, è Il Rotary Connette il Mondo che ben rappresenta l'impegno dei rotariani per creare ponti di amicizia fra i popol..



Il Distretto Sicilia e Malta, composto da 93 Club, è anche impegnato nella tutela e nella valorizzazione dell'ambiente con diverse iniziative soprattutto nella valorizzazione delle riserve e dei parchi naturali, nella tutela della fauna e della flora e nella lotta alla dispersione della plastica in mare che è una delle principali emergenze globali.

