Eventi 706

Rotaract Club Caltanissetta, passaggio della campana tra Miccichè e il nuovo presidente Ambra

Entrano a far parte del nuovo direttivo Deborah Gervasi, vicepresidente e tesoriere, Stefania Fontanazza, vicepresidente e segretario e Tullia Carrubba, prefetto, Luca Sapio, consigliere

Redazione

01 Agosto 2020 17:33

Uno straordinario anno rotaractiano volge al termine, portando con sé un positivo bilancio per le attività che ci hanno visti coinvolti in prima linea, per la dedizione, per il nostro metterci in servizio della nostra comunità. Un anno che ci ha presentato una realtà ridimensionata, fatta di chiusure, di rimanere nelle nostre case per arginare il fenomeno virale: un anno che ci sta lasciando una preziosa testimonianza, quella di vivere giorno dopo giorno, nell'incertezza del domani, la quotidianità. Forti di questa consapevolezza oggi 31 luglio 2020, nella piena responsabilità che ci appartiene, ci troviamo a vivere il momento più emblematico, quello del passaggio di campana, la staffetta tra il past president e segretario esecutivo, Marco Micciché, e il presidente, Lorenzo Ambra, che ottiene il nuovo incarico. Accanto ad egli sedieranno nel nuovo Consiglio Direttivo: Deborah Gervasi, vicepresidente e tesoriere, Stefania Fontanazza, vicepresidente e Segretario, Tullia Carrubba, prefetto, Luca Sapio, consigliere. Un rintocco di campana sancisce non la fine ma la continuità del progetto, in una nuova veste consona alla progettualità rotariana.

Il nostro passaggio di campana segnerà non solo l'inizio del nuovo anno sociale ma la continuità del nostro operato certi che gli ostacoli che ci presenterà l'anno saranno pienamente superati.



Uno straordinario anno rotaractiano volge al termine, portando con sé un positivo bilancio per le attività che ci hanno visti coinvolti in prima linea, per la dedizione, per il nostro metterci in servizio della nostra comunità. Un anno che ci ha presentato una realtà ridimensionata, fatta di chiusure, di rimanere nelle nostre case per arginare il fenomeno virale: un anno che ci sta lasciando una preziosa testimonianza, quella di vivere giorno dopo giorno, nell'incertezza del domani, la quotidianità. Forti di questa consapevolezza oggi 31 luglio 2020, nella piena responsabilità che ci appartiene, ci troviamo a vivere il momento più emblematico, quello del passaggio di campana, la staffetta tra il past president e segretario esecutivo, Marco Micciché, e il presidente, Lorenzo Ambra, che ottiene il nuovo incarico. Accanto ad egli sedieranno nel nuovo Consiglio Direttivo: Deborah Gervasi, vicepresidente e tesoriere, Stefania Fontanazza, vicepresidente e Segretario, Tullia Carrubba, prefetto, Luca Sapio, consigliere. Un rintocco di campana sancisce non la fine ma la continuità del progetto, in una nuova veste consona alla progettualità rotariana.

Il nostro passaggio di campana segnerà non solo l'inizio del nuovo anno sociale ma la continuità del nostro operato certi che gli ostacoli che ci presenterà l'anno saranno pienamente superati.



Riaprono i parchi archeologici di Gela e Caltanissetta: tutto pronto per ospitare eventi musicali e spettacoli teatrali

News Successiva Caltanissetta fa da sfondo al decimo episodio del cartone animato "Caggiulino Sicanium"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare