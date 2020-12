Eventi 275

Rosalba Panvini va in pensione, quando era Soprintendente a Caltanissetta è stata scoperta la nave greca di Gela

A ricordare i traguardi raggiunti da Rosalba Pancini, è il direttore del Parco Archeologico di Gela

Redazione

07 Dicembre 2020 15:34

Il Parco Archeologico di Gela, presieduto dall'architetto Luigi Maria Gattuso, ha il piacere di rendere omaggio alla Prof.ssa Rosalba Panvini che lascia la direzione della Soprintendenza ai beni culturali di Catania concludendo la propria attività lavorativa da Dirigente Regionale dei Beni Culturali. Omaggio doveroso per una archeologa di fama internazionale che si è dedicata a questo territorio con indiscussa passione e professionalità. Protagonista dell’attività scientifica più rilevante avvenuta in provincia nell’ultimo ventennio soprattutto nel corso degli incarichi ricoperti come Soprintendente di Caltanissetta e di Direttore del Museo Interdisciplinare Regionale di Caltanissetta. Numerosi i traguardi raggiunti, tra i tanti piace citare la scoperta del relitto greco arcaico sui fondali del mare di Gela e le campagne di scavo presso l’emporio di Bosco Littorio in Gela. Una vita professionale al servizio dei beni culturali siciliani che merita senz’altro le soddisfazioni più grandi che ha avut

